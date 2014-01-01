Врачи
Копаев Владислав Александрович
6.0
0
Копаев Владислав Александрович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебный факультет, 2015г. окончания
Интернатура по специальности Анестезиология-реаниматология, ТГМУ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Фельдшер выездной бригады СМП, 2011 - 2014 гг.
Медицинский брат-анестезист, МЦ ДВФУ, отделение Анестезиологии и интенсивной терапии, 2014 - 2016 гг.
Врач анестезиолог реаниматолог, МЦ ДВФУ, с 2016 - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
0 отзывов
