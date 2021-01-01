  1. Главная
Конькова Ольга Алексеевна
6.3
1

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2021г.- диплом специалиста с отличием ФГБОУ ВО Минздрава России по специальности «врач-лечебник»
  • 2023г. - диплом об окончании ординатуры ФГАОУ ВО «ДВФУ» по специальности «врач-невролог», Профессиональная переподготовка ЧУДПО « ИПиПКСЗ» по специальности «физическая и реабилитационная медицина»,
Курсы повышения квалификации
  • Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО «ЦПКПП» по специальности психиатр-нарколог.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв

