Конькова Ольга Алексеевна
6.3
1
Конькова Ольга Алексеевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
2021г.- диплом специалиста с отличием ФГБОУ ВО Минздрава России по специальности «врач-лечебник»
2023г. - диплом об окончании ординатуры ФГАОУ ВО «ДВФУ» по специальности «врач-невролог», Профессиональная переподготовка ЧУДПО « ИПиПКСЗ» по специальности «физическая и реабилитационная медицина»,
Курсы повышения квалификации
Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО «ЦПКПП» по специальности психиатр-нарколог.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Запись по телефону
