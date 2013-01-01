Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Константинова Ольга Королеевна
6.6
2
Константинова Ольга Королеевна
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ковалева
Александра Анатольевна
Рефлексотерапевт
6.3
1
Записаться
Ковалев
Павел Леонидович
Рефлексотерапевт
6.0
0
Записаться
Ли
Анна Сединовна
Рефлексотерапевт
,
Специалист по биорезонансной терапии
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...