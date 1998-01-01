  1. Главная
Коновалова Ирина Николаевна
6.3
1

Коновалова Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • «Владивостокский государственный медицинский институт», лечебное дело, 1985 год
  • Интернатура по специальности «Терапия», «Владивостокский государственный медицинский институт», 1986 год
Курсы повышения квалификации
  • ОУ «Терапия» г. Владивосток, «Владивостокский государственный медицинский институт», 1988 год
  • ПК «Терапия» г. Владивосток, «Владивостокский государственный медицинский университет», 1998 год
  • ПК «Терапия» г. Владивосток, «Владивостокский государственный медицинский университет», 2003 год
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
