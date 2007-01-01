Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Коновалов Александр Евгеньевич
7.2
4
Коновалов Александр Евгеньевич
Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ (Владивостокский Государственный Медицинский Университет), Стоматология Терапевтическая, 2007
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Smile
ул. Бестужева, 15
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Smile
пр-т 100-летия Владивостока, 100
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шидловская
Жанна Анатольевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.3
1
Записаться
Большакова (Лоншакова)
Татьяна Александровна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
7.8
6
Записаться
Селиванова
Александра Андреевна
Стоматолог-терапевт
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...