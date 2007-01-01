  1. Главная
Коновалов Александр Евгеньевич
7.2
4

Коновалов Александр Евгеньевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ (Владивостокский Государственный Медицинский Университет), Стоматология Терапевтическая, 2007
Адреса и стоимость приёма
Гелиодент
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Smile
ул. Бестужева, 15
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Smile
пр-т 100-летия Владивостока, 100
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
4 отзыва

