  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Коноваленкова Елена Сергеевна
Коноваленкова Елена Сергеевна
6.0
0

Коноваленкова Елена Сергеевна

Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи