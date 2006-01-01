Врачи
Коноваленкова Елена Сергеевна
Коноваленкова Елена Сергеевна
Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
