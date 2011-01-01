Врачи
Коновал Игорь Николаевич
6.0
0
Коновал Игорь Николаевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
0 отзывов
