Кононова Алла Михайловна
6.0
0

Кононова Алла Михайловна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
