Кононенко Татьяна Петровна
5.8
3
Кононенко Татьяна Петровна
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
3 отзыва
