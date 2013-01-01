  1. Главная
Кононенко Татьяна Петровна
5.8
3

Кононенко Татьяна Петровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
3 отзыва

