Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кондратьева Галина Александровна
6.9
4
Кондратьева Галина Александровна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Захарова
Ирина Викторовна
Педиатр
7.9
8
Записаться
Хомутова
Татьяна Владимировна
Педиатр
,
УЗИ-специалист
8.6
11
Записаться
Димакова
Мария Сергеевна
Педиатр
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...