  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кондратьева Галина Александровна
Кондратьева Галина Александровна
6.9
4

Кондратьева Галина Александровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи