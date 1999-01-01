Врачи
Кондратовский Павел Максимович
7.2
4
Кондратовский Павел Максимович
Гематолог
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1999 г. окончания
Интернатура ВГМУ, 1999 - 2000 гг.
Профессиональная переподготовка по гематологии, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Лимфорум, г. Москва, 2015 г.
Съезд гематологов, г. Москва, 2016 г.
Опыт работы
Врач гематолог, ККБ№2 1999 г. - по настоящее время
Врач гематолог, Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Врач гематолог, МЦ Санас, с 2014 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Святая Мария
ул. Героев Варяга, 4А
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
4 отзыва
