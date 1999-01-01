  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кондратовский Павел Максимович
Кондратовский Павел Максимович
7.2
4

Кондратовский Павел Максимович

Гематолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1999 г. окончания
  • Интернатура ВГМУ, 1999 - 2000 гг.
  • Профессиональная переподготовка по гематологии, 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Лимфорум, г. Москва, 2015 г.
  • Съезд гематологов, г. Москва, 2016 г.
Опыт работы
  • Врач гематолог, ККБ№2 1999 г. - по настоящее время
  • Врач гематолог, Клиника диабета и эндокринных заболеваний
  • Врач гематолог, МЦ Санас, с 2014 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
Святая Мария
ул. Героев Варяга, 4А
Первичный приём взрослых
Гематолог
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи