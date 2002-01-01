Степаненко (Кондратенко) Дина Юрьевна

Цель как специалиста: Обследование и лечение по поводу широкого спектра урологических заболеваний и заболеваний мужской половой системы. Ведет активную лечебную и просветительскую работу, занимается вопросами гигиенического обучения и воспитания населения. Принимала участие в «Ярмарке здоровья 2001». Имеет три печатные работы.

