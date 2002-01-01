  1. Главная
Степаненко (Кондратенко) Дина Юрьевна
Степаненко (Кондратенко) Дина Юрьевна

Уролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», 2001 г. окончания
Опыт работы
  • Интернатура по урологии на базе Городской Клинической Больницы №2 г. Владивостока, 2001 - 2002 гг.
  • Врач-уролог хирургического отделения поликлиники ДВЦББ г.Владивостока, 2002 - 2004 гг.
  • Работала врачом-урологом в хирургическом отделении стационара ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, 2004 - 2014 гг.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
