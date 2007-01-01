Врачи
Кондрашова Елена Анатольевна
6.3
1
Кондрашова Елена Анатольевна
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 2012 г.
Общее усовершенствование, "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
1 отзыв
