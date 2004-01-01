Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кондрашов Игорь Александрович
6.9
3
Кондрашов Игорь Александрович
Хирург
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кравцов
Юрий Александрович
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.5
11
Записаться
Сичинава
Зураб Александрович
Пластический хирург
,
Хирург
,
Уролог-андролог
,
Зав. хирургическим отделением
10
24
Записаться
Шмырева
Екатерина Сергеевна
Хирург
,
Зав. отделением
8.1
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...