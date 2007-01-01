Врачи
Концевая Анастасия Викторовна
6.3
1
Концевая Анастасия Викторовна
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, стоматологический факультет, 2009 г. окончания
Интернатура, ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Сеть стоматологических клиник «George Dental Group» ООО «ДДГ-3», с 2007 г.
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
