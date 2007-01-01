  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Концевая Анастасия Викторовна
Концевая Анастасия Викторовна
6.3
1

Концевая Анастасия Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, стоматологический факультет, 2009 г. окончания
  • Интернатура, ВГМУ, 2010 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Сеть стоматологических клиник «George Dental Group» ООО «ДДГ-3», с 2007 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Адмирала Фокина, 29
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи