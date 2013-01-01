Врачи
Комова Арина Викторовна
8.4
8
Комова Арина Викторовна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Стоматологический факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
8 отзывов
Запись по телефону
