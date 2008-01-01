Врачи
Комогорцева Светлана Анатольевна
7.8
6
Комогорцева Светлана Анатольевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №3
ул. Русская, 88
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
