Комаров Геннадий Дмитриевич
Стаж не указан
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
ул. Окатовая, 16
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
