Комаров Геннадий Дмитриевич
9.8
24

Комаров Геннадий Дмитриевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Поликлиника краевой детской клинической больницы №2
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
24 отзыва

