Колычева Светлана Владимировна
6.0
0
Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
