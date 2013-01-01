  1. Главная
Колузаева Елена Анатольевна
Колузаева Елена Анатольевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 41 год
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
