Колосова Елена Георгиевна
Стаж 35 лет
Принимает детей
Доктор владеет следующими методами лечения: точечный массаж, иглоукалывание (иглорефлексотерапия), гирудотерапия, моксотерапия, лазеро-терапия, вакуум-терапия. Также проводит диагностику методом комьютерной дермографии, с последующей немедикаментозной коррекцией, выявленных заболеваний. Проводит семинары, где освещаются различные аспекты восточной медицины.
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Рефлексотерапевт
1000 р
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
700 р
Вторичный приём детей
Рефлексотерапевт
700 р
ул. Горная, 33
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Рефлексотерапевт
По запросу
