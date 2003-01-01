  1. Главная
Колосова Елена Георгиевна
6.3
1

Колосова Елена Георгиевна

Рефлексотерапевт
Стаж 35 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1989 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка во Владивостокском государственном медицинском университете по ПП «Функциональная диагностика», 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы по программе «Работа с программно-аппаратным комплексом «Дермограф компьютерный ДгКТД—01» версия 7.0», 2008 г.
  • Повышение квалификации «Компьютерная дермография», 2000 г, 2003 г.
  • Повышение квалификации «Рефлексотерапия при заболеваниях внутренних органов», 2003 г.
Еще 4
Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации рефлексотерапевтов
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Рефлексотерапевт
1000 р
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
1000 р
Вторичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
700 р
Вторичный приём детей
Рефлексотерапевт
700 р
Панда Мед
ул. Горная, 33
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Первичный приём детей
Рефлексотерапевт
По запросу
1 отзыв

