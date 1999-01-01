  1. Главная
Коломиец Олеся Петровна
8.4
8

Коломиец Олеся Петровна

Психотерапевт
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Психотерапия", 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Пушкинская, 55
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
8 отзывов

