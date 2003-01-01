Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Коломиец Елена Александровна
6.6
2
Коломиец Елена Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Федченко
Марина Олеговна
УЗИ-специалист
8.0
7
Записаться
Ледяева
Елена Юрьевна
УЗИ-специалист
10
23
Записаться
Кузьменко
Елена Анатольевна
УЗИ-специалист
,
Главный врач
8.0
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...