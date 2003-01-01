  1. Главная
Коломиец Елена Александровна
6.6
2

УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
2 отзыва

