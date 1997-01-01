  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Коломеец Александр Андреевич
Коломеец Александр Андреевич
6.7
12

Коломеец Александр Андреевич

Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "По психиатрии", 1997 г.
  • Сертификат "По социальной гигиене и организации здравоохранения", 2000 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Институт клинической психиатрии и психологии
ул. Лазо, 6Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
12 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи