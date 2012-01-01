  1. Главная
Колодочка Татьяна Ивановна
6.0
0

Колодочка Татьяна Ивановна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Физиотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
