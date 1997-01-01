Врачи
Колиниченко Наталья Викторовна
6.0
0
Колиниченко Наталья Викторовна
Педиатр
Стаж 28 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Интернатура по педиатрии, 1997-1998 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
0 отзывов
