Колганова Ирина Валентиновна
Колганова Ирина Валентиновна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Гигиена, Санитария, Эпидемиология, Врач-гигиенист, Эпидемиолог, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по клинической лабораторной диагностике, Медсанчасть ТОФ, 1988 г.
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ, 1998 г.
Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
ул. Крыгина, 17
