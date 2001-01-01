Врачи
Колесова (Маннанова) Евгения Кабировна
Колесова (Маннанова) Евгения Кабировна
Стоматолог
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
ВБМК, стоматология 2001 г
Курсы повышения квалификации
ТГМУ "Стоматологическая помощь населению" г.Владивосток 2018 г.
Курс "Одна неделя на приёме с эндодонтистом" к.м.н. Болячки А.В. 2019 г.
ООО " Многопрофильная академия развития и технологий " "Актуальные вопросы стоматологии" г. Москва 2021 г.
Практика "Малоинвазивная реставрация фронтальных зубов: виниры в одно посещение." Дмитрий Копылов 2022 г.
Авторский курс Михаила Соломонова "Сложные случаи в эндодонтии" 2022 г.
Конгресс эндодонтии: наука и клиника. Елена Липатова, Илья Мер, Yoshi Terauchi, Михаил Соломонов 2023 г.
Эндодонтия 3.0 Михаил Соломонов, Hagay Shemesh 2023 г.
Эндомарафон с Михаилом Соломоновым: эндодонтия для тех, кто думает. 2024 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
ИП Колесова Е. К.
пр-т Океанский, 74А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Запись по телефону
