Колесова (Маннанова) Евгения Кабировна

ТГМУ "Стоматологическая помощь населению" г.Владивосток 2018 г.

Курс "Одна неделя на приёме с эндодонтистом" к.м.н. Болячки А.В. 2019 г.

ООО " Многопрофильная академия развития и технологий " "Актуальные вопросы стоматологии" г. Москва 2021 г.