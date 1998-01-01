Врачи
Владивостока
Колесникова Юлия Борисовна
Колесникова Юлия Борисовна
Физиотерапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Интернатура по специальности Терапия, 1999 г.
Клиническая ординатура по специальности «Физиотерапия», ВФ ДНЦ ФПД НИИ МКВЛ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
ПК Реабилитация больных, перенесших эндопротезирование крупных суставов нижних конечностей, 2017 г.
ПК Традиционная китайская медицина в лечении головной боли
ПК Реабилитация больных, перенесших ОНМК и эндопротезирование крупных суставов
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
