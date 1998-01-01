  1. Главная
Колесникова Юлия Борисовна
Колесникова Юлия Борисовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
  • Интернатура по специальности Терапия, 1999 г.
  • Клиническая ординатура по специальности «Физиотерапия», ВФ ДНЦ ФПД НИИ МКВЛ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПК Реабилитация больных, перенесших эндопротезирование крупных суставов нижних конечностей, 2017 г.
  • ПК Традиционная китайская медицина в лечении головной боли
  • ПК Реабилитация больных, перенесших ОНМК и эндопротезирование крупных суставов
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Консультация взрослых
Физиотерапевт
По запросу
