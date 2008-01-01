Врачи

Малова (Колесникова) Варвара Александровна
7.2
4
Малова (Колесникова) Варвара Александровна
Хирург
,
Онколог-маммолог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2002 - 2008 гг.
Клиническая интернатура на кафедре госпитальной хирургии ВГМУ, 2008 - 2009 гг.
Клиническая ординатура на кафедре факультетской хирургии, урологии, эндоскопии ВГМУ, 2011 - 2013 гг.
Курсы повышения квалификации
Специализация по тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы, ЭНЦ, Москва, 2014 г.
Участие в IX научно-практической конференции урологов Дальнего Востока, Хэйхэ, КНР, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, Приморская краевая клиническая больница № 1, Отделение гастрохирургии, 2008 - 2009 гг.
Врач-уролог, клинический ординатор кафедры урологии, НУЗ ОКБ на ст. Владивосток ОАО РЖД, Центр урологии и литотрипсии, 2009–2013 гг.
Врач-хирург, Артемовская городская больница № 1, Отделение хирургии, 2013 - 2014 гг.
Врач-уролог, Поликлиника НУЗ ОКБ на ст. Владивосток ОАО РЖД, Отделение амбулаторной хирургии, 2013 г.
Врач-уролог-андролог, врач-хирург, Клиника Диабета и эндокринных заболеваний, 2013 г. - по настоящее время
Врач-уролог-андролог, Владивостокская поликлиника № 9, 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
4 отзыва
Запись по телефону
