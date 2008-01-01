  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Малова (Колесникова) Варвара Александровна
Малова (Колесникова) Варвара Александровна
7.2
4

Малова (Колесникова) Варвара Александровна

Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2002 - 2008 гг.
  • Клиническая интернатура на кафедре госпитальной хирургии ВГМУ, 2008 - 2009 гг.
  • Клиническая ординатура на кафедре факультетской хирургии, урологии, эндоскопии ВГМУ, 2011 - 2013 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация по тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы, ЭНЦ, Москва, 2014 г.
  • Участие в IX научно-практической конференции урологов Дальнего Востока, Хэйхэ, КНР, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-хирург, Приморская краевая клиническая больница № 1, Отделение гастрохирургии, 2008 - 2009 гг.
  • Врач-уролог, клинический ординатор кафедры урологии, НУЗ ОКБ на ст. Владивосток ОАО РЖД, Центр урологии и литотрипсии, 2009–2013 гг.
  • Врач-хирург, Артемовская городская больница № 1, Отделение хирургии, 2013 - 2014 гг.
Еще 3
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи