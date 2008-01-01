  1. Главная
Колесникова Валентина Петровна
7.3
5

Колесникова Валентина Петровна

Педиатр
Стаж 31 год
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1988 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии, ВГМУ, 1988 - 1989 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2014 г.
  • ПК «Педиатрия», ДВФУ, 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, поликлиника ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России, 1990 - 2008 гг.
  • Врач-педиатр, приемного покоя ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России, 2008 - 2017 гг.
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
5 отзывов

