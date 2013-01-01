  1. Главная
Колесникова Виктория Генриховна
5.1
3

Колесникова Виктория Генриховна

Невролог (невропатолог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
3 отзыва

