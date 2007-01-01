Врачи
Колесников Валерий Валерьевич
6.3
1
Колесников Валерий Валерьевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Горьковский медицинский институт, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Курсы усовершенствования Военно–медицинской академии им. Кирова, г. Санкт – Петербург, 2007 г.
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Клиника профессора Шапкина
ул. Калинина, 231В кор. 7
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
