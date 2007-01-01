  1. Главная
Колесников Валерий Валерьевич
6.3
1

Колесников Валерий Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Горьковский медицинский институт, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курсы усовершенствования Военно–медицинской академии им. Кирова, г. Санкт – Петербург, 2007 г.
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Клиника профессора Шапкина
ул. Калинина, 231В кор. 7
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
