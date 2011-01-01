Колесников Кирилл Владимирович
Стаж 14 лет
Лечение зубов, эстетическая реставрация, отбеливание, лечение зубов под микроскопом
- Основная обработка корневых каналов (методика Step Back, Crown Down, система ручных Protaper)
- Восстановление разрушенных зубов с помощью титановых и стекловолоконных штифтов
- Эстетическое восстановление всех групп зубов композитами светового и двойного механизма отверждения, в том числе использование сэндвич-технике.
- Эстетическое отбеливание зубов системой «Zoom», «Opalescence», «Opalescence Endo» Шинирование пародонтальных зубов материалом «Glasspan»
