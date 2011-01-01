  1. Главная
Колесников Кирилл Владимирович
6.9
3

Колесников Кирилл Владимирович

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • КГОБУСПО «Владивостокский Базовый Медицинский Колледж», 2011 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
пр-т 100-летия Владивостока, 31
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Зубной врач
По запросу
3 отзыва

