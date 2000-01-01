  1. Главная
Колесник Иван Владимирович
6.3
1

Колесник Иван Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2000-2008 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности "Врач общей практики с курсом семейной медицины", 2008-2010 гг.
  • Профессиональная переподготовка "УЗД", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "УЗД", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
