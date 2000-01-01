Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Колесник Иван Владимирович
6.3
1
Колесник Иван Владимирович
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2000-2008 гг.
Клиническая ординатура по специальности "Врач общей практики с курсом семейной медицины", 2008-2010 гг.
Профессиональная переподготовка "УЗД", 2011 г.
Профессиональная переподготовка "Лучевая диагностика", 2014 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "УЗД", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кузьменко
Елена Анатольевна
УЗИ-специалист
,
Главный врач
8.0
4
Записаться
Разнообрядцева
Евгения Львовна
УЗИ-специалист
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Петручак
Андрей Михайлович
УЗИ-специалист
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...