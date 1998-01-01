Колесник Евгений Владимирович
Стаж 29 лет
Принимает детей
Лечение алкогольной, наркологической и других видов химических зависимостей; психотерапевтическая помощь по вопросам: межличностные отношения: проблемы в личной жизни, отсутствие или кратковременность отношений, одиночество; семейные отношения: отсутствие взаимопонимания с близким человеком, детско-родительские отношения, проблемы созависимости (семьи и близкие алкоголиков, наркоманов); внутриличностные: депрессивные, тревожные состояния, психосоматика, ощущение бессмысленности происходящего.
Практикует гештальт-подход в психологическом консультировании.
Практикует гештальт-подход в психологическом консультировании.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Успенского, 72
Первичный приём детей
Психиатр-нарколог
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
Бесплатно
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
2000 р
Первичный приём детей
Психиатр-нарколог
2000 р
ул. Успенского, 72
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
Загрузка комментариев...