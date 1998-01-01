Колесник Евгений Владимирович

Лечение алкогольной, наркологической и других видов химических зависимостей; психотерапевтическая помощь по вопросам: межличностные отношения: проблемы в личной жизни, отсутствие или кратковременность отношений, одиночество; семейные отношения: отсутствие взаимопонимания с близким человеком, детско-родительские отношения, проблемы созависимости (семьи и близкие алкоголиков, наркоманов); внутриличностные: депрессивные, тревожные состояния, психосоматика, ощущение бессмысленности происходящего.

Практикует гештальт-подход в психологическом консультировании.