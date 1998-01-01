  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Колесник Евгений Владимирович
Колесник Евгений Владимирович
6.6
2

Колесник Евгений Владимирович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, Лечебное дело, 1985 - 1993 гг.
  • Ординатура по специальности психиатрия-наркология, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 1994 г.
  • Сертификация по специальности Психотерапия, ТГМУ, 2013 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Зарубежный метод психотерапии НЛП «Терапия зависимостей методом НЛП», ДВ Филиал НИИ Психического здоровья ТНЦ СО РАМН, 1996 г.
  • Повышение квалификации по СЦ «Избранные вопросы психиатрии-наркологии», ВГМИ, 2008 г.
  • Образовательная программа «Сценарии персонального будущего» Европейской ассоциации психотерапии, 2008 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Дальневосточная научно-практическая конференция «Психосоматика в современном мире» , ДГМУ, Центр Позитивной Психотерапии, 2008 г.
Опыт работы
  • Заведующий наркологическим центром, «Феникс» ГБУЗ ПКНД, с 2011 г. по настоящее время
  • Психиатр-нарколог, хозрасчетный центр «Феникс» ПКНД, 1999 - 2011 гг.
  • Заведующий отделением наркоманий и токсикоманий, ПКНД, 1998 - 1999 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Феникс
ул. Успенского, 72
Первичный приём детей
Психиатр-нарколог
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
Бесплатно
Феникс
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
2000 р
Первичный приём детей
Психиатр-нарколог
2000 р
Краевой наркологический диспансер
ул. Успенского, 72
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи