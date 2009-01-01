  1. Главная
Колесник (Артюшевская) Наталья Александровна

Клинический психолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2009-2014 гг.
  • Санкт-Петербургский Институт Гештальт-терапии, 2013-2015 гг.
  • Институт Инновационных Психотехнологий, с 2015 г. по настоящее время
Курсы повышения квалификации
  • "Эриксоновская терапия и гипноз", МГУ им. Г.И. Невельского, 2015-2016 гг.
  • ПК "Психологическая помощь жертвам и свидетелям преступлений", ТГМУ, 2016 г.
  • • Практический семинар "Психологическая работа с внутренним травмированным ребенком", 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Действительный член Профессиональный Психотерапевтической Лиги
Опыт работы
  • Медицинский психолог, КГБУЗ ВКДЦ, отделение психотерапии, психопрофилактики и медицо-социальной помощи, с 07.2014г по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
