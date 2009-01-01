Колесник (Артюшевская) Наталья Александровна

Проводит психологические консультации по вопросам: внутриличностных проблем (неуверенность, заниженная самооценка, страхи, проблемы в общении, апатия, панические атаки); межличностных отношений: возвращение личностной свободы и собственных желаний, повышение самоценности, опыт сохранения себя и своего «Я» в отношениях, зависимости, переживание горя и расставания; семейных взаимоотношений; стрессовых и кризисных ситуациях; психосоматических и невротических расстройств; психологическое сопровождение и консультирование беременных женщин; психологические проблемы бесплодия и невынашивания.

