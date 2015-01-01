Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Колдырева Людмила Ивановна
6.0
0
Колдырева Людмила Ивановна
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Кировское медицинское училище, Зубной врач, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология", 2015 г.
Сертификат "Стоматология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Клементьева
Екатерина Валерьевна
Зубной врач
6.0
0
Записаться
Япарова
Ольга Петровна
Зубной врач
5.7
1
Записаться
Кравченко
Светлана Витальевна
Зубной врач
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...