  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Колдырева Людмила Ивановна
Колдырева Людмила Ивановна
6.0
0

Колдырева Людмила Ивановна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Кировское медицинское училище, Зубной врач, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", 2015 г.
  • Сертификат "Стоматология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи