Кокошко Ирина Геннадьевна
Кокошко Ирина Геннадьевна

Лаборант
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
  • Тулунское медицинское училище, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лабораторная диагностика", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
