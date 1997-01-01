  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Кокарев Евгений Анатольевич
Кокарев Евгений Анатольевич
6.3
1

Кокарев Евгений Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи