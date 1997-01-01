Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Кокарев Евгений Анатольевич
6.3
1
Кокарев Евгений Анатольевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебный факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Данилов
Дмитрий Федорович
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Шишлянников
Евгений Михайлович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
7.2
4
Записаться
Каргиева
Наталья Григорьевна
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Анестезиолог-реаниматолог
7.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...