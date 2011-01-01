Врачи
Кожедуб Татьяна Николаевна
6.3
1
Кожедуб Татьяна Николаевна
Педиатр
,
Зав. педиатрическим отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
1992 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
Курсы повышения квалификации
2011 г. — «Реанимация и интенсивная терапия новорожденных», ВГМУ
2012 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
2013 г. — «Аудиологический скрининг новорожденных», ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский университет им Н. И. Пирогова
2013 г. — «Актуальные вопросы инфекционных болезней», ГБОУ ТГМУ
2013 г. — «ВИЧ инфекция», ГБОУ ВПО ТГМУ
2014 г. — «Вопросы профпатологии и организации профилактических медицинских осмотров», ГБОУ ВПО ДВГУ
2015 г. — «Педиатрия физиология и патология детей и подростков», ГБОУ Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, г. Санкт Петербург
2015 г. — «Детская Нефрология», ГБОУ ВПО ТГМУ
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
