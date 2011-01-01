Кожедуб Татьяна Николаевна

2011 г. — «Реанимация и интенсивная терапия новорожденных», ВГМУ

2012 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)

2013 г. — «Аудиологический скрининг новорожденных», ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский университет им Н. И. Пирогова