Кожедуб Татьяна Николаевна

6.3
1

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 1992 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия). Базовое образование
Курсы повышения квалификации
  • 2011 г. — «Реанимация и интенсивная терапия новорожденных», ВГМУ
  • 2012 г. — Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
  • 2013 г. — «Аудиологический скрининг новорожденных», ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский университет им Н. И. Пирогова
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

