Когай Виктор Викторович
Стаж 9 лет
Профилактика, диагностика и лечение эндокринной системы! Имеет положительный опыт ведения пациентов с патологией щитовидной железы, сахарным диабетом, ранним андроген-дефицитом у мужчин. Эффективные наработки ведения пациентов с метаболическим синдромом. Коррекционное снижение веса и стойкое его удержание Подготовка в барриатрическому лечению. Нейроэндокринология: Диагностика и лечение заболеваний гипоталамо-гипфизарной системы. Ведёт приём беременных с патологией эндокринной системы, гипотериозом и гестационным диабетом
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
Загрузка комментариев...