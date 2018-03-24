  1. Главная
Когай Виктор Викторович
Когай Виктор Викторович

Эндокринолог
Стаж 9 лет
  • ТГМУ, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
  • Интернатура по эндокринологии, ТГМУ, 2016 г.
  • Научно-практическая школа "Современные технологии в диагностике и лечении сахарного диабета и его осложнений", Эндокринологический научный центр (ЭНЦ) Москва, 2017 г..
  • Высшая медицинская школа «Самоконтроль уровня глюкозы в крови при сахарном диабете», Москва, 2018 г.
  • Сахарый диабет и ожирение, ТГМУ, 2017 г.
  • Эндокринолог, КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 4, 2016 г. - по настоящее время
  • Эндокринолог, КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 8, 2016 г. - по настоящее время
  • Эндокринолог, КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 6, 2017 г. - по настоящее время
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
