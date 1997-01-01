Врачи
Коган Ольга Владимировна
Коган Ольга Владимировна
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Санитарно-гигиенический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
