Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Коцол Светлана Григорьевна
6.0
0
Коцол Светлана Григорьевна
Терапевт
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1981 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, с 1981 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пехота
Наталья Викторовна
Кардиолог
,
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
7.7
8
Записаться
Кузнецова
Виктория Алексеевна
Терапевт
,
Физиотерапевт
6.0
0
Записаться
Бажутина
Елена Анатольевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Эндокринолог
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...