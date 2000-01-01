Врачи
Кочубей Нелли Геннадьевна
7.7
6
Кочубей Нелли Геннадьевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
Стаж 23 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1994 - 2000 гг.
Интернатура по специальности "Терапия", Отделенческая больница ст. Уссурийск, 2000 - 2001 гг.
Профессиональная переподготовка "Гастроэнтерология", ТГМУ, 2015 г.
Профессиональная переподготовка "Клиническая фармакология", ТГМУ, 2015 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Гастроэнтерология", ТГМУ, 2015 г.
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
Сертификат "Клиническая фармакология", ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Член Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА). Слушатель Российской гастроэнтерологической недели. Участник Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов
Опыт работы
Врач-терапевт, поликлиника ГБУЗ ККБ №2, 2010 - 2015 гг.
Врач-гастроэнтеролог, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9", 2015 г.- по настоящее время
Врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, Медицинский центр "Арника", работает в настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
6 отзывов
Запись по телефону
