Кочкарев Дмитрий Валентинович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Анестезиология и реаниматология, Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Санкт-Петербург, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
