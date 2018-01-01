Врачи
Кочеткова Юлия Андреевна
6.6
2
Кочеткова Юлия Андреевна
Пульмонолог
,
Терапевт
Стаж 6 лет
Информация о враче
Образование
"Врач-лечебник", Тихоокеанский государственный медицинский университет", г. Владивосток, 2018г.
"Врач-терапевт", Тихоокеанский государственный медицинский университет", г. Владивосток, 2021г.
"Врач-пульмонолог", Тихоокеанский государственный медицинский университет", г. Владивосток, 2022г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
