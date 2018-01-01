  1. Главная
Кочеткова Юлия Андреевна
6.6
2

Кочеткова Юлия Андреевна

Пульмонолог, Терапевт
Стаж 6 лет
Информация о враче
Образование
  • "Врач-лечебник", Тихоокеанский государственный медицинский университет", г. Владивосток, 2018г.
  • "Врач-терапевт", Тихоокеанский государственный медицинский университет", г. Владивосток, 2021г.
  • "Врач-пульмонолог", Тихоокеанский государственный медицинский университет", г. Владивосток, 2022г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва

