Кочеткова Татьяна Андрияновна
Стаж не указан
Принимает детей
Лечение зубов, выравнивание прикуса, установка брекет-систем. Автор научных статей по стоматологии. Участник конференций по стоматологии детского возраста
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
