Кочеткова Татьяна Андрияновна
Кочеткова Татьяна Андрияновна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет г. Хабаровска
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях
  • СТаР – Стоматологическая ассоциация России
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Центр стоматологии профессора Русаковой
ул. Уборевича, 38
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог общей практики
По запросу
