Кочергин Владимир Николаевич
6.9
3
Кочергин Владимир Николаевич
Мануальный терапевт
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1987 г. окончания
Интернатура по специальности "Морская медицина", 1988 г.
ВГМУ, квалификация врач-хирург
Профессиональная переподготовка "Мануальная терапия", ВГМУ, 2000 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Мануальная терапия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
3 отзыва
