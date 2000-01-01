  1. Главная
Кочергин Владимир Николаевич
6.9
3

Кочергин Владимир Николаевич

Мануальный терапевт
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1987 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Морская медицина", 1988 г.
  • ВГМУ, квалификация врач-хирург
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Мануальная терапия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
