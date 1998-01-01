Врачи
Коблякова Юлия Викторовна
7.3
9
Коблякова Юлия Викторовна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №3
ул. Русская, 88
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
9 отзывов
Оставить отзыв
