Коблякова Юлия Викторовна
Коблякова Юлия Викторовна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №3
ул. Русская, 88
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
